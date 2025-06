Chiavari donna aggredita da sette cani | è in gravi condizioni al San Martino

Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita da sette cani mentre si prendeva cura di loro a Chiavari. L'incidente, avvenuto nel cuore della città, ha portato all'intervento immediato dei soccorsi e al ricovero in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. La tragedia solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della responsabilità nella gestione degli animali domestici.

Aggredita da sette cani che stava accudendo una donna di 49 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Una drammatica aggressione a Chiavari scuote la comunità: una donna di 49 anni è stata attaccata da sette cani, riportando ferite gravi e trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

