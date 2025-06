Chiavari aggredita da sette cani | donna ricoverata in codice rosso

Una drammatica aggressione a Chiavari scuote la comunità: una donna di 49 anni è stata attaccata da sette cani, riportando ferite gravi e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Mentre le autorità cercano di fare luce sulla dinamica dell’incidente, si alza il velo sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla tutela degli animali. L’indagine è appena iniziata, ma l’evento solleva domande urgenti sulla gestione degli animali domestici.

La 49enne, che ha riportato ferite agli arti e al collo, è stata trasportata all'ospedale San Martino di Genova. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'aggressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chiavari, aggredita da sette cani: donna ricoverata in codice rosso

