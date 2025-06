’Chiacchiericci’ Storie di Palio tra verità e leggende

Sei pronto a scoprire i segreti nascosti, le storie più affascinanti e i personaggi più sorprendenti del Palio di Siena? ‘Chiacchiericci – Storie di Palio tra verità e leggende’ ti guida in un viaggio coinvolgente tra racconti sconosciuti, aneddoti curiosi e passioni che hanno fatto la storia di questa tradizione millenaria. La seconda edizione sta per sbarcare in edicola e libreria: non perdere questa avventura unica nel suo genere!

Travestimenti improbabili, drappelloni ‘finti’, fantini lestofanti, cavalli dal nome inventato. Un nuovo avvincente viaggio tra racconti sconosciuti, aneddoti curiosi ed esperienze vissute, alla scoperta di fantini leggendari, personaggi di una Siena che fu, rivalità tra contrade e retroscena di intrighi, passioni in bilico fra mito e realtà. Sta per sbarcare in edicola e nelle librerie, la seconda edizione di ‘Chiacchiericci-Storie di Palio tra verità e leggende’, quaderno di ‘Tufo al Cuore’, edito da Il Leccio, con protagonista il lato più inedito e autentico della secolare tradizione senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Chiacchiericci’. Storie di Palio tra verità e leggende

In questa notizia si parla di: chiacchiericci - storie - palio - verità

