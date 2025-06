Chi può batterci? Le pagelle della terza puntata | Amanda Lear piccante 9 Casalegno sottotono 5

Nella serata del 21 giugno 2025, Rai Uno ha ospitato la tanto attesa finale di "Chi può batterci?", un emozionante show che mette alla prova il talento e la cultura tra concorrenti e vip. Tra i protagonisti, Amanda Lear si è distinta con una performance piccante, mentre Casalegno ha deluso le aspettative. Chi ha conquistato davvero il pubblico e le pagelle di questa conclusione? Scopriamolo insieme!

Nella serata del 21 giugno 2025 è andata in onda su Rai Uno in prima serata la finale dello show televisivo Chi può batterci? con al timone, ancora una volta, Marco Liorni. Il format del programma televisivo prevede la contrapposizione di cento concorrenti a una squadra di vip, a cui prende parte anche lo stesso conduttore televisivo. A giocare in questo episodio conclusivo sono stati Amanda Lear, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno, Paolo Conticini e Francesco Paolantoni. Sergio Friscia brillante. Voto: 8. Fin dalle primissime battute della nuova puntata di Chi può batterci? Sergio Friscia è apparso particolarmente brillante, intrattenendo il pubblico con battute divertenti.