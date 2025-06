Chi è Dan Caine il generale che ha fatto le corna durante l’attacco USA in Iran

Dan Caine, ex tenente generale in pensione, è stato improvvisamente nominato Capo degli Stati Maggiori Riuniti, la massima carica militare degli USA. La sua nomina, avvenuta in circostanze sorprendenti dopo il licenziamento di Charles Brown Jr. da parte di Trump, ha suscitato grande interesse e speculazioni sul ruolo che potrebbe giocare in un contesto così delicato. Ma chi è davvero Dan Caine e quale sarà il suo impatto sulla scena internazionale?

Dan Caine è il Capo degli Stati Maggiori Riuniti (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), la più alta carica militare delle Forze Armate USA, subentrato a sorpresa a Charles Brown Jr. licenziato in tronco da Trump assieme ad altri cinque generali a capo di Esercito, Marina e Aeronautica o dei loro settori legali, lo scorso febbraio. La nomina di Caine è stata inusuale perché era in pensione, dopo una carriera chiusa come tenente generale (o generale "a tre stelle"), un livello più basso. Nato il 10 agosto 1968, dopo essersi laureato in economia al Virginia Military Institute nel 1990 e aver conseguito un master in guerra aerea nel 2005, ha costruito la sua carriera come pilota F-16, accumulando 2.