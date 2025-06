Chi è Albert Gronbaek il prossimo trequartista del Genoa

Il Genoa punta ancora sui talenti nordici: dopo Gudmundsson, ecco Albert Gronbaek, il trequartista danese che potrebbe fare la differenza in questa stagione. Con la sua creatività e visione di gioco, l’attacco rossoblù si impreziosisce di un nuovo talento. Il club è pronto a scommettere su di lui per consolidare e rinvigorire la squadra: il futuro dei liguri si fa sempre più interessante.

Il Genoa ci riprova: dopo il colpo Gudmundsson nel 2022 dall`AZ Alkmaar, ecco un altro Albert, anche lui nordico (seppur tutt`altro che islandese). 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: albert - genoa - gronbaek - prossimo

Genoa tra Borges, Camara, Emegha e Gronbaek: dal Sassuolo arriva Toljan - Genoa tra sogni e ambizioni: con Borges, Camara, Emegha e Gronbaek, il mercato si anima, mentre dal Sassuolo arriva Toljan a rinforzare la rosa.

#CALCIOMERCATO #GENOA - Nella corsa per #GUDMUNDSSON anche il #BOLOGNA. #WESTHAM occhi su #MARTIN. #GRONBAEK a pochi passi dalla firma. #ABBONAMENTI: marea d'affetto per il #ROSSOBLU #albertgudmundsson #calciomercatogen Vai su X

Nuovo rinforzo in arrivo per il Genoa: la trattativa con il Rennes per Albert Gronbaek è ormai in chiusura Vai su Facebook

Chi è Albert Gronbaek, il prossimo trequartista del Genoa; Genoa, previsto per oggi l’arrivo di Gronbaek: i dettagli; Genoa, ecco Gronbaek: fissate le visite mediche.

Chi è Albert Gronbaek, il prossimo trequartista del Genoa - Il Genoa ci riprova: dopo il colpo Gudmundsson nel 2022 dall`AZ Alkmaar, ecco un altro Albert, anche lui nordico (seppur tutt`altro che islandese) e anche lui impiegabile. Secondo calciomercato.com

SKY - Genoa, vicino l’arrivo di Gronbaek: i dettagli - Il Genoa si prepara ad accogliere Albert Grønbæk: nella giornata di oggi è infatti previsto il suo arrivo in città per iniziare la nuova avventura in rossoblù. Segnala napolimagazine.com