Chi c' è dietro il maxi appalto per i bus locali di Agrigento e quanti altri soldi sono in arrivo per Capitale della cultura | la settimana di Dossier

Chi c’è dietro il maxi appalto per i bus locali di Agrigento? E quanti altri fondi sono in arrivo per la capitale della cultura? La settimana di dossier svela che, nonostante i cambi di nomi, i padroni restano gli stessi. Solo un’azienda ha partecipato alla gara milionaria del Comune, confermando un sistema consolidato e controverso. Scopriamo insieme chi si cela realmente dietro queste operazioni e quale impatto avranno sulle risorse pubbliche.

Cambiano i nomi, ma non i padroni. Soltanto un'azienda ha partecipato alla gara milionaria del Comune di Agrigento per aggiudicarsi il servizio di trasporti urbani. Servizio, affidato alla Tua Srl con contratto nel lontano 2007, che è andato avanti, accompagnato da polemiche, di proroga in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Chi c'è dietro il maxi appalto per i bus locali di Agrigento e quanti altri soldi sono in arrivo per Capitale della cultura: la settimana di Dossier

