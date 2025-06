Chi ama la libertà ama la Nato Il commento di Arditti

Chi ama la libertà riconosce l’importanza di un’alleanza forte e adattabile come la Nato. Come sottolinea Arditti e ribadisce Crosetto, il mondo sta cambiando rapidamente, e le sfide future richiedono una strategia più ampia e lungimirante. La vera domanda è: siamo pronti a ridefinire i nostri orizzonti per tutelare i valori che ci definiscono? La risposta può fare la differenza per il nostro domani.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, pone la questione con chiarezza: la Nato deve aggiornare la propria missione strategica. Non è solo una questione di bilanci o di capacità militari. È una questione di visione. E qui occorre essere netti: le sfide del futuro non stanno più dentro i confini storici dell'Alleanza. Sono globali. E impongono una ridefinizione degli orizzonti politici, operativi e geografici. L'architettura della Nato nasce nel 1949 per garantire sicurezza collettiva agli Stati Uniti, al Canada e all'Europa occidentale. La minaccia si chiama Unione Sovietica. La risposta è un'alleanza militare transatlantica.

