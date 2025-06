charli xcx e dua lipa regine di wembley per una sera

della carica e dell’energia delle grandi serate europee, ha deciso di sorprendere il pubblico di Wembley unendo le forze con Charli XCX. Il risultato? Una notte indimenticabile di musica e spettacolo, che consacra entrambe come regine incontrastate del pop contemporaneo. Ma cosa è successo realmente durante questa performance stellare? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa memorabile collaborazione.

Dua Lipa ha portato in giro per l’ Europa il suo Radical Optimism Tour che, tra le varie tappe, ha toccato anche Milano, dove ha fatto impazzire il pubblico italiano con un omaggio a Raffaella Carrà e la sua A far l’amore comincia tu. Da due giorni, la popstar si trova a Londra, per due date a Wembley; ieri sera, nel corso della seconda, è stata raggiunta sul palco dalla collega e connazionale Charli XCX. La cantante, che ancora beneficia dell’onda lunga dell’incredibile successo ottenuto dal suo ultimo album, brat, ha duettato con la padrona di casa sulle note di 360, traccia d’apertura del disco, nonché una delle più apprezzate dai fan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it