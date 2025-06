Charity dinner 120 persone hanno cenato sotto le stelle per sostenere il progetto del Giardino Alzheimer

Una serata magica sotto il cielo stellato, dove 120 ospiti hanno condiviso un momento di solidarietà e speranza. La charity dinner organizzata ai giardini pubblici di San Giovanni ha raccolto fondi e entusiasmo per il progetto del giardino Alzheimer, dimostrando che anche la solidarietà può essere festa. I risultati sono stati straordinari, testimoniando il potere di comunità e cuore nel sostegno a chi ne ha più bisogno.

A San Giovanni anche la solidarietà fa festa, e i risultati sono bellissimi. È stata un successo la charity dinner organizzata ai giardini pubblici nella sera del 21 giugno, per iniziativa della Fondazione Maratona Alzheimer con la collaborazione di Bcc Romagnolo, Cesena Fiera e Confartigianato e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Charity dinner, 120 persone hanno cenato sotto le stelle per sostenere il progetto del Giardino Alzheimer

