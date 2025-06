Chanel Totti e Melissa Monti insieme a Battiti Live | vestono coordinate con i look camouflage

Chanel Totti e Melissa Monti, oltre a condividere il legame familiare, hanno recentemente mostrato la loro complicità anche nel look, partecipando insieme a Battiti Live in coordinato con un accattivante stile camouflage. Un modo perfetto per dimostrare che la moda può unire corazze di stile e amicizia autentica. Scopriamo come queste due protagoniste hanno scelto di brillare sulla scena!

