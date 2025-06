Cetara turista si ferisce alla testa tuffandosi | ricoverato in ospedale

Un pomeriggio di paura a Cetara, dove un turista si è ferito gravemente tuffandosi in mare senza rendersi conto della presenza di scogli sott’acqua. L’impatto violento ha causato ferite alla testa e alla tempia, costringendo i soccorritori a intervenire prontamente. La scena ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle spiagge e sull’importanza di rispettare le indicazioni per evitare incidenti simili. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale essere sempre vigili durante una giornata di relax in mare.

Attimi di paura questo pomeriggio a Cetara, dove un turista si è ferito gravemente dopo essersi tuffato in mare senza accorgersi della presenza di scogli. L’impatto con la roccia gli ha provocato ferite evidenti alla testa e alla tempia, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cetara, turista si ferisce alla testa tuffandosi: ricoverato in ospedale

