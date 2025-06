Cessione Osimhen | ADL ha una preferenza e non farà sconti a nessuno

La cessione di Victor Osimhen è il tema caldo del mercato estivo del Napoli, con ADL deciso a non fare sconti e a mantenere una posizione ferma. La sua partenza, cruciale per finanziare altre operazioni, si avvicina a grandi passi, alimentando un clima di attesa e tensione tra tifosi e mercato. Ma quale sarà il destino dell’attaccante nigeriano e come influenzerà le strategie del club? Scopriamolo insieme.

La cessione di Victor Osimhen rappresenta il nodo cruciale del mercato estivo del Napoli per poter sbloccare in fondi necessari per chiudere altre operazioni in entrata. L’attaccante nigeriano, protagonista del terzo scudetto, è ormai destinato a lasciare il club, e le trattative attorno al suo nome si intensificano di giorno in giorno. Secondo quanto riportato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: cessione - osimhen - preferenza - farà

Osimhen Juventus, arrivano conferme: il nigeriano vuole una nuova avventura e la preferenza espressa è chiara. Cosa filtra attualmente - Victor Osimhen, stella nigeriana del Napoli, sembra sempre più vicino alla Juventus. Le indiscrezioni confermano che il giocatore è in cerca di una nuova avventura, con la Vecchia Signora in pole position.

Questa è la curva del Psg. Quella dell'Inter non la posto per evitare sforzi di vomito. Non tifo squadre oltre il Napoli ma la mia preferenza va nettamente alla squadra di Kvara, Fabian e Gigio Donnarumma. Non me ne vogliate. #nicolaluongo #sscnapoli #cham Vai su Facebook

Cessione Osimhen, CorSport: ADL categorico! L'Al Hilal prepara il rilancio: cifre da capogiro; Non vale quei soldi, Ora tagli l'erba a Castelvolturno: caso Osimhen, le reazioni social; Osimhen sceglie l'Arabia: l’impatto dell’affare sul bilancio del Napoli.