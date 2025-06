Cesena Succi verso la guida delle giovanili Ma c’è da risolvere la grana del patentino

Il mondo del Cesena è stato scosso da un fulmine a ciel sereno: le dimissioni di Roberto Colacone, figura chiave delle giovanili, e di Carlo Luisi, hanno lasciato tutti senza parole. Dopo due stagioni intense, il club si trova ora ad affrontare una svolta decisa, con il board americano che si aspetta una rapida soluzione. La strada verso un nuovo inizio si sta delineando, ma i dettagli devono ancora essere definiti...

Sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di Roberto Colacone, responsabile del settore giovanile, portato in Romagna due stagioni fa da Fabio Artico, e del suo braccio destro Carlo Luisi. Visto quanto accaduto la situazione è irreversibile, anzi ha indispettito non poco il board americano che aveva deciso di proseguire con Colacone visto l'ottimo lavoro svolto. Ora, dunque, per il divorzio non restano che da definire i dettagli della risoluzione del contratto: sia Colacone che Luisi sono legati al Cavalluccio fino al 2026. Con il loro addio – andranno al Venezia – la società si trova costretta a rivedere i piani sull'organizzazione del vivaio, da sempre fiore all'occhiello del Cesena.

