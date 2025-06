Cesate stalker finisce in manette Entra in chiesa durante la messa e minaccia il parroco | dammi i soldi

Una scena inquietante si è consumata a Cesate, dove un uomo di 54 anni, noto per i suoi comportamenti antisociali e dipendenza da droga, ha portato il suo incubo al parroco del paese. La sua presenza disturbatrice culmina con un blitz in chiesa durante la messa, minacciando il sacerdote e pretendendo denaro. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo, portando finalmente un senso di sicurezza alla comunità.

Disoccupato, abusatore di cocaina e hashish, con tratti anti-sociali e alla costante ricerca di denaro per procurarsi la droga. Così gli inquirenti descrivono il 54enne, italiano, che negli ultimi tempi era diventato l’incubo del parroco di Cesate, dal quale pretendeva continuamente soldi. L’uomo era arrivato anche a minacciare e insultare il sacerdote, facendo irruzione in chiesa e interrompendo la Messa. Atteggiamenti che il 54enne aveva già messo in atto, per altro, col precedente sacerdote, aggredito, minacciato e picchiato per non aver ceduto alle sue richieste estorsive. Non solo. L’uomo aveva avuto comportamenti maltrattanti nei confronti dell’anziana madre, malata di Alzheimer, tanto da essere colpito da un divieto di avvicinamento alla stessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesate, stalker finisce in manette. Entra in chiesa durante la messa e minaccia il parroco: dammi i soldi

In questa notizia si parla di: cesate - chiesa - messa - parroco

Cesate, interrompe la messa e minaccia il parroco per avere soldi - Un episodio inquietante scuote Cesate: un uomo di 54 anni, già sotto sorveglianza speciale ed evaso dai domiciliari, interrompe la messa e minaccia il parroco per ottenere denaro.

Cesate, interrompe la messa e minaccia il parroco per estorcergli denaro: in carcere 53enne - Una vicenda che scuote la comunità di Cesate: un uomo di 53 anni, già sotto sorveglianza speciale, ha interrotto una messa e minacciato il parroco locale per estorcergli denaro.

In chiesa (sotto effetto di droga) minaccia il parroco durante la messa: Dammi 500 euro; Cesate, pregiudicato interrompe la messa e minaccia il parroco chiedendo soldi per la droga: in carcere dopo mesi da incubo; Cesate, interrompe la messa e minaccia il parroco per estorcergli denaro: in carcere 53enne.

Cesate, stalker finisce in manette. Entra in chiesa durante la messa e minaccia il parroco: dammi i soldi - fisica voleva dal prete 500 euro per comprarsi la droga: era diventato un incubo. Secondo ilgiorno.it

Cesate, interrompe la messa e minaccia il parroco per estorcergli denaro: in carcere 53enne - L’uomo per ben tre volte si è reso protagonista del medesimo episodio, finendo prima agli arresti domiciliari e poi in cella ... Riporta msn.com