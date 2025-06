Cerimonia in Comune

Un momento di grande orgoglio e festa per Civitanova, che ha celebrato i successi della Volley ’79 nella sala consiliare del Comune. Alla cerimonia, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Claudio Morresi e la delegata del Coni Letizia Genovese hanno consegnato gli attestati di riconoscimento alle giovani promesse e alla prima squadra, simbolo di dedizione e talento. Una serata speciale che testimonia come lo sport unisca comunità e ambizioni, rafforzando il legame tra cittadini e eccellenze locali.

Sono stati consegnati nella sala consiliare del comune di Civitanova gli attestati di riconoscimento alla Volley ’79, protagonista di un anno straordinario culminato con la promozione in C. Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore allo sport Claudio Morresi, assieme a Letizia Genovese delegata del Coni provinciale, hanno premiato la società civitanovese. Oltre alla prima squadra, sono stati conferiti riconoscimenti anche all’ Under 13, vincitrice del campionato regionale, e all’ Under 12, trionfatrice nel campionato Provinciale, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal vivaio. Alla cerimonia erano presenti anche Domenico Fornari, presidente della società, il diesse Giulio Badino e l’allenatore Alessandro Faini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cerimonia in Comune

In questa notizia si parla di: comune - cerimonia - sono - stati

Jenny e Sumit di 90 Day Fiancé sorprendo tutti: si sono trasferiti negli Stati Uniti? - Jenny e Sumit, protagonisti di 90 Day Fiancé, hanno stupito tutti trasferendosi negli Stati Uniti dopo cinque anni in India.

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

MACERATA - La cerimonia stamattina al Matt: a vincere sono stati Leonardo Bora, Manila Galli e Daniele Ciarrocchi Vai su Facebook

Imola ha 333 nuovi cittadini italiani: la cerimonia in comune; Ricorrenza del 25 aprile: Venezia celebra l'80^ anniversario della Liberazione; Cerimonia di premiazione dei comuni plastic free: l'Abruzzo è la regione più virtuosa.

Cerimonia in Comune - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

“BICI IN COMUNE”: BARETE E PIZZOLI PREMIATI DA ANCI E “SPORT E SALUTE” - BARETE – I Comuni di Barete e Pizzoli, alle porte dell’Aquila, sono stati ufficialmente premiati come vincitori del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso da ANCI (Associazione Nazionale Comuni It ... Si legge su abruzzoweb.it