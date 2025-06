Centri estivi le storie delle famiglie costrette a scegliere se pagare tariffe proibitive o fare qualche giorno di vacanza in più

In un’Italia in cui le famiglie si trovano spesso a dover scegliere tra costi proibitivi e momenti di svago, molti devono rinunciare ai centri estivi per risparmiare o poter concedersi qualche giorno di vacanza in più. La realtà delle scelte difficili racconta una storia di sacrifici e speranze. ilfattoquotidiano.it ha chiesto ai lettori i...

I centri estivi costano troppo anche se in casa entrano due stipendi, i nonni lavorano ancora e c’è anche chi non ritiene giusto che siano loro a sopperire alle carenze dello Stato. E poi c’è la necessità di risparmiare per le vacanze. E sono in tanti quelli che non possono permettersi più di una settimana e rinunciano al centro estivo per i figli proprio per potersi permetter qualche giorno in più. ilfattoquotidiano.it ha chiesto ai lettori i raccontare le proprie esperienze e sono arrivate tantissime storie. Non riguardano solo i centri estivi, perché i temi affrontati nelle mail e nei commenti sono tanti: dai costi delle strutture alla burocrazia, dalla possibilità di lasciare le s cuole aperte almeno a luglio, fino alle possibili alternative, come permessi per i genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Centri estivi, le storie delle famiglie costrette a scegliere se pagare tariffe proibitive o fare qualche giorno di vacanza in più

