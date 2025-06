Centomila contro il riarmo

In un mondo spesso diviso, il movimento «Centomila contro il riarmo» rappresenta un’unione vibrante di voci pacifiste provenienti da ogni angolo d’Italia. Il giorno più lungo dell’anno diventa così un simbolo di speranza e solidarietà, un momento in cui culture, lingue e storie si incontrano per ribadire con forza: la pace è un valore imprescindibile. E questa mobilitazione si prepara a scrivere una nuova pagina di cambiamento.

No al riarmo dell'Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle - In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

In centomila con i cinque stelle per dire no al riarmo europeo - A Roma la manifestazione dei cinque stelle contro il piano di riarmo europeo, presente una delegazione del Pd ma sul palco, insieme al Presidente dei pentastellati, solo Angelo Bonelli e Nicola ...

In centomila in piazza col M5S Conte: "Oggi nasce una grande alternativa all'Italia del riarmo" - Due cose sono certe per conte: "è finita la farlocca luna di miele di Meloni" con l'opinione pubblica, perché questa non accetterà il riarmo mentre si taglia su sanità e scuola; e poi "il no ...