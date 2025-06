Cede ringhiera terrazza 6 ragazzi cadono durante festa

Una notte che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in un incubo sulla via Cassia a Roma, quando una ringhiera cede e sei giovani precipitano da una terrazza. La scena, che poteva finire in tragedia, si è conclusa con soli feriti lievi grazie alla prontezza dei soccorritori. Un grave richiamo alla sicurezza negli eventi pubblici e privati, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra salvezza e disastro.

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. Durante la serata è crollata una parte del parapetto di una terrazza e sei ragazzi, di cui alcuni minorenni, sono precipitati finendo sul prato. A quanto accertato il gruppetto si era posizionato per scattare una foto e, dopo essersi appoggiati alla ringhiera, una parte ha ceduto e sono caduti da un'altezza di circa 5 metri. Sono rimasti tutti feriti. I più gravi hanno riportato 30 giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri e personale Spresal della Asl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cede ringhiera terrazza, 6 ragazzi cadono durante festa

