Cecina auto finiscono fuori strada dopo un incidente | due feriti

Un violento incidente a Cecina sconvolge la tranquillità domenicale: due auto si scontrano violentemente in via dei Parmigiani, finendo fuori strada e lasciando due feriti. La scena, alle 18.30 di oggi, domenica 22 giugno, ha richiesto l’intervento tempestivo delle ambulanze della Misericordia di Castagneto Carducci e della Pubblica Assistenza di Bibbona. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia preziosa e fragile.

Incidente stradale in via dei Parmigiani a Cecina dove due auto si sono scontrate per poi finire fuori strada intorno alle 18.30 di oggi, domenica 22 giugno. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castagneto Carducci con l'infermiere, della Pubblica Assistenza di Bibbona e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Cecina, auto finiscono fuori strada dopo un incidente: due feriti

