Ceccarini non ha dubbi | Inter prenderà Bonny per 25 milioni!

Niccolò Ceccarini svela un’indiscrezione senza precedenti: l’Inter è pronta a mettere sul piatto 25 milioni per Ange-Yoan Bonny del Parma. Dopo aver già rinforzato la rosa con Sucic e Luis Henrique, la società nerazzurra punta ora a consolidare il reparto offensivo con un colpo di grande impatto. La trattativa si sta scaldando: sarà Bonny il nuovo volto dell’Inter? Restate sintonizzati, perché l’estate di mercato promette sorprese sorprendenti.

Niccolò Ceccarini si è espresso in merito alle mosse di mercato dell’Inter, con un’attenzione principale rivolta alla situazione di Ange-Yoan Bonny. LA SITUAZIONE – L’Inter, dopo aver ingaggiato Petar Sucic e Luis Henrique prima del Mondiale per Club, è al lavoro per effettuare il primo colpo in attacco. In tal senso, il principale nome sul taccuino della società nerazzurra è quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, il cui approdo è richiesto a gran voce dal tecnico Cristian Chivu, che ha già lavorato al Parma con il francese. Alla richiesta di 25 milioni di euro, da parte dei ducali, è finora conseguita la disponibilità dell’Inter ad arrivarci tramite l’inclusione di bonus personali. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ceccarini non ha dubbi: «Inter prenderà Bonny per 25 milioni!»

In questa notizia si parla di: inter - ceccarini - bonny - dubbi

Bonny Inter, nerazzurri all’assalto: la mossa di Ausilio per l’attaccante del Parma non lascia dubbi! - L'Inter è pronta a lanciarsi su Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma, grazie a un'importante mossa di Piero Ausilio.

Inter-Urawa diventa... il derby degli Esposito: Seba e Pio si giocano un posto con Lautaro - I fratelli Esposito sono le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Un po’ per scelta, un po’ per mancanza di alternative, un po’ per averne una valutazion Vai su Facebook

Ceccarini non ha dubbi: «Inter prenderà Bonny per 25 milioni!»; Ceccarini: Riflettori Inter su De Winter. Lucca, Bonny e Hojlund opzioni per il Napoli.

Inter, scatto per Bonny: Ausilio in tribuna a Bergamo per visionarlo - L’Inter avanza a passi decisi verso Bonny e lo fa anche portando la dirigenza in prima persona a visionarlo. Riporta msn.com

Intergigi simoni - "L’intervista di Ceccarini è una comica, siamo nel mondo dei sogni". Scrive gazzetta.it