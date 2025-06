CdS – lo voleva Ghisolfi ma Massara è scettico

Il mondo del calcio è un palcoscenico di sogni, strategie e colpi di scena. Natef Aguerd, il gigante marocco che ha conquistato i Mondiali, torna sotto i riflettori, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua storia, segnata da interessi e scelte di mercato, dimostra come ogni decisione possa cambiare le sorti di una carriera. Ora, tutto è pronto per scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo.

2025-06-22 09:49:00 Il Corriere dello Sport: Tre anni dopo, Natef Aguerd. Il colosso dominante del Marocco semifinalista ai Mondiali era un vecchio pallino di José Mourinho, che lo segnalò quando ancora giocava nel Rennes e guadagnava pochino e lo avrebbe volentieri inserito nella sua difesa, ora può rientrare in orbita Roma di rientro dal prestito alla Real Sociedad. Il suo cartellino appartiene al West Ham, che tuttavia sembra pronto a venderlo a due anni dalla scadenza del contratto. C’è stato più di un contatto tra Ghisolfi e lo staff di Aguerd, ovviamente interessato a perlustrare l’ipotesi di un trasferimento in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – lo voleva Ghisolfi, ma Massara è scettico

In questa notizia si parla di: voleva - ghisolfi - massara - scettico

Roma, Ghisolfi in bilico: Massara per sostituirlo - La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: alle 12, Gian Piero Gasperini sarà ufficialmente presentato come nuovo allenatore, segnando una svolta importante.

La Roma riflette su Aguerd: lo voleva Ghisolfi, ma Massara è scettico; Calendario partite Roma 2025; Statistiche Roma: Gol, passaggi, contrasti, falli, tiri.

La Roma riflette su Aguerd: lo voleva Ghisolfi, ma Massara è scettico - Il colosso dominante del Marocco semifinalista ai Mondiali era un vecchio pallino di José Mourinho, che lo segnalò quando ancora giocava nel Rennes e guadagnava pochino e ... msn.com scrive

Roma, ufficiale l'addio di Ghisolfi: pronto Massara - La Roma in mattinata ha comunicato la separazione: `L`AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune. Come scrive msn.com