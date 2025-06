CdS – c’è anche Anjorin Tutte le mosse di Massara

Amici di JustCalcio.com, il calciomercato vola alto: la Roma si prepara a rinforzare la rosa con innesti di qualità come Wesley e Anjorin, segnali di un’estate ricca di sorprese. Con il club pronto a puntare sui nuovi talenti, l’attesa si fa intensa tra tifosi e appassionati. Ma quali saranno le mosse decisive di Massara per consolidare questa strategia? Scopriamolo insieme, perché l’azione sul mercato sta appena iniziando.

2025-06-21 07:57:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Roma, spuntano Wesley e Anjorin: la situazione. Poi è evidente che alcuni innesti siano necessari per rinforzare la rosa. E la Roma ha perlustrato il panorama già prima che si materializzasse la svolta del direttore sportivo: l’esterno brasiliano Wesley, classe 2003 del Flamengo, è in corsa per la fascia destra, dove in questo momento c’è solo il coetaneo olandese Rensch a disposizione. A sinistra piace non poco il belga De Cuyper del Bruges, che forse sarebbe stato già bloccato se il trasferimento di Angeliño all’Al-Hilal non fosse saltato (ma forse la trattativa con i sauditi si riaprirà). 🔗 Leggi su Justcalcio.com