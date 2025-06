Ccnl sanità la Cisl Fp conquista un contratto storico

La Cisl FP conquista un traguardo storico nel settore sanitario, firmando il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Un risultato che rappresenta una vittoria politica e sindacale, frutto della fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’impegno costante per migliorare le condizioni di chi opera nella sanità pubblica. Questo accordo apre nuove prospettive di crescita e tutela, consolidando il ruolo fondamentale della nostra organizzazione nel futuro del settore.

"Si è finalmente raggiunto un risultato importante per il mondo della sanità pubblica: la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. Una vittoria politica e sindacale che la Cisl Funzione Pubblica, primo sindacato in sanità grazie alla fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ccnl sanità, "la Cisl Fp conquista un contratto storico"

In questa notizia si parla di: sanità - cisl - contratto - ccnl

Sottoscritto il contratto nazionale per la Sanità, la Cisl Fp Abruzzo-Molise: "Risultato storico" - Sottoscritto il contratto nazionale per la sanità, un risultato storico che segna un passo avanti fondamentale per i lavoratori del settore.

Ccnl sanità, "la Cisl Fp conquista un contratto storico" https://ift.tt/kqoGp0E https://ift.tt/g4096e2 Vai su X

Siglato da Cisl, FIALS, Nursind e Nursing Up presso l'ARAN a Roma oggi 18 giugno 2025 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (CCNL 2022-2024). Non hanno firmato Cgil e Uil. ECCO IL TESTO COMPLETO. #ccnl20222024 Vai su Facebook

Ccnl sanità, la Cisl Fp conquista un contratto storico; Ecco il nuovo Contratto collettivo Sanità Pubblica 2022-2024. Le tabelle; Sanità. Fumarola: “La Cisl esprime piena soddisfazione per la firma del CCNL relativo al triennio 2022-2024”.