Cattaneo e rebus lavori | Siamo preoccupati per il prossimo anno

Cattaneo e Rebus Lavori: l’incubo del cantiere senza fine al "Cattaneo" preoccupa genitori e docenti, che temono per il futuro dei loro figli. Con un gesto deciso, i rappresentanti della componente genitori nel consiglio di istituto hanno scritto al presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori, chiedendo un incontro urgente per affrontare questa inaccettabile situazione. Come noto, i lavori avviati presso la scuola dovevano concludersi entro maggio 2025 – si legge nella lettera, ma il rischio di ulteriori ritardi aumenta il malcontento e l’ansia tra le

Il cantiere che sembra non avere fine al "Catteneo" preoccupa i rappresentanti della componente genitori all'interno del consiglio di istituto della scuola. Infatti, hanno preso carta e penna e scritto al presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori al quale hanno chiesto un incontro urgente per parlare della situazione. "Come noto, i lavori avviati presso la scuola dovevano concludersi entro maggio 2025 – si legge nella lettera inviata ad Angori –. Purtroppo, constatiamo con grande preoccupazione che non solo i lavori non sono stati completati, ma non risultano neppure a metà del loro stato di avanzamento.

