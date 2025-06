Catania controlli della polizia e dell’ASP | scoperta un’altra stalla abusiva sanzioni per 9.500 euro

Continua senza sosta la lotta contro l’illegalità a Catania, dove le forze dell’ordine intensificano i controlli nel quartiere Monte Po’. Durante un’operazione congiunta, polizia e ASP hanno scoperto un’altra stalla abusiva, sanzionando i responsabili con multe per 9.500 euro. La lotta contro le attività illecite si fa sempre più serrata: un segnale forte di impegno per la sicurezza e il benessere degli animali.

Operazione congiunta nel quartiere Monte Po'. Proseguono con determinazione i controlli della Polizia di Stato nella città di Catania, con l'obiettivo di tutelare il benessere degli animali e contrastare fenomeni illegali come la macellazione abusiva e le corse clandestine. Durante l'ultima attività ispettiva, le forze dell'ordine hanno individuato una stalla abusiva nel quartiere Monte Po', nei pressi di viale Felice Fontana. Intervento delle forze specializzate. L'operazione è stata condotta dalla squadra a cavallo della Questura di Catania, in collaborazione con i medici veterinari dell'ASP-Servizio di sanità veterinaria.

