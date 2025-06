Catania arrestato stalker acrobata | si arrampicava per aggredire l’ex moglie

Nella notte a Fasano, i Carabinieri di Catania hanno arrestato un acrobata stalker che si arrampicava per aggredire l’ex moglie, dimostrando come tempestività e professionalità siano essenziali nel contrasto alla violenza di genere. La loro pronta azione ha impedito rischi maggiori e sottolinea l’importanza di interventi decisi in situazioni di estrema delicatezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda significativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento decisivo dei Carabinieri nella notte a Fasano. Massima attenzione e tempestività: così operano i Carabinieri di Catania per contrastare la violenza di genere, intervenendo con professionalità in situazioni estremamente delicate. Un recente episodio nel quartiere Fasano ha portato all’arresto di un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, per atti persecutori e minaccia aggravata nei confronti dell’ex moglie. L’allarme nella notte: urla dal balcone. Poco dopo l’1,30 di notte, alla centrale operativa del 112 sono arrivate diverse segnalazioni: una donna gridava e chiedeva aiuto dal balcone della sua abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, arrestato stalker acrobata: si arrampicava per aggredire l’ex moglie

In questa notizia si parla di: catania - arrestato - stalker - acrobata

Desio, arrestato lo stalker del Gps: lo aveva installato sulla macchina dell'ex compagna. Trovate anche due taniche di benzina - A Desio, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Catania, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio nel centro cittadino - Un giovane di Catania è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città.

Catania, stalker acrobata per tormentare e minacciare di morte l’ex moglie: rintracciato e arrestato.

Catania, stalker acrobata per tormentare l’ex moglie: arrestato - In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale hanno arrestato un pregiudicato ... Scrive catanianews.it