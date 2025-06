Castrezzato | non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in acqua mentre si trovava in piscina

Una tragedia ha scosso Castrezzato, dove un bambino di soli quattro anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina. Un pomeriggio di svago si è trasformato in un dramma che ha lasciato sgomenti genitori e comunità. La lotta tra la vita e la morte si è conclusa purtroppo nel modo più crudele. Il dolore è immenso: ecco il racconto di una perdita incolmabile.

Castrezzato, 22 giugno 2025 – Non ce l’ha fatta il piccolo di quattro anni che venerdì pomeriggio è caduto nell’acqua della piscina di Castrezzato, dove si trovava in compagnia del papà per trascorrere un pomeriggio spensierato. Dopo un giorno e mezzo di agonia, il bambino è morto questa sera, domenica 22 giugno, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione pediatrica. I fatti sono accaduti nel parco acquatico Tintarella di Luna. A quanto è stato finora accertato il bimbo, sfuggito al controllo del padre, è finito in piscina, forse dopo essere scivolato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castrezzato: non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in acqua mentre si trovava in piscina

