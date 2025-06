Casting di robert pattinson in dune 3 | la scelta sbagliata per il personaggio?

Il futuro della saga di “Dune” si arricchirà nel 2026 con l’uscita di Dune: Part Three, un film che rappresenta una sfida significativa per il regista Denis Villeneuve. Basato sulla seconda opera della serie letteraria, Dune Messiah, il lungometraggio approfondirà gli eventi successivi a quelli narrati in Dune e si concentrerà sulla figura dell’Imperatore Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. La produzione promette di introdurre nuovi personaggi e svolte sorprendenti, ma una scelta controversa come il casting di Robert Pattinson rischia di compromettere l’autentic

«Dune Messiah non è il racconto di un eroe, ma un ammonimento sul pericolo del potere assoluto e sulle sue inevitabili conseguenze. » Denis Villeneuve non ha mai nascosto la sua intenzione di chiudere la sua avventura nel mondo di Dune con il terzo film, Vai su Facebook

