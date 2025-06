Caso Garlasco l’altra verità | Chiara il killer non era solo l’abbiamo scritto 18 anni fa

Da Garlasco a Ferrara, passando per le drammatiche pagine di storia italiana, ci siamo sempre chiesti: qual è l’altra verità nascosta dietro i casi più controversi? Quindici anni fa, avevamo già scritto che il killer non era solo. Oggi, come allora, esploriamo le ombre di un’Italia che ha vissuto e ancora rivive le sue storie più oscure. Un viaggio nel passato per scoprire cosa si cela realmente dietro le verità ufficiali.

Ferrara, 22 giugno 2025 – Da Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989, a Federico Aldrovandi, al ciclista Marco Pantani. Ancora più indietro, si avvolge il nastro dei casi che hanno tinto di rosso l’Italia. Giuseppe Pinelli, l’anarchico che “era stato suicidato” nella questura di Milano, era la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, anni bui, anni di piombo. Ancora, Sindona. L’Italia noir raccontata e vissuta da Francesco Maria Avato, per anni direttore di Medicina legale dell’Università di Ferrara, uno dei massimi esperti nel difficile mondo di rilievi e prove, dna e tracce ematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Garlasco, l’altra verità: “Chiara, il killer non era solo, l’abbiamo scritto 18 anni fa”

