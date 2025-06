Casaletto Spartano escursionista colto da malore | soccorso in elicottero

Una tranquilla giornata di escursione si è trasformata in un’emergenza a Casaletto Spartano, quando un ragazzo colto da malore in montagna ha richiesto un intervento tempestivo. Con il cielo che si tingeva di sfumature serali, i soccorritori del 118 hanno messo in campo un’inedita operazione di salvataggio con l’elicottero, dimostrando ancora una volta quanto sia cruciale la prontezza in situazioni di emergenza. La storia si conclude con un lieto fine, grazie all’efficienza dei nostri soccorritori.

Paura nel tardo pomeriggio a Casaletto Spartano, dove un ragazzo impegnato in un'escursione in montagna ha accusato un improvviso malore intorno alle ore 18. Scattato l'allarme, la centrale operativa del 118 ha attivato l'elisoccorso, che ha raggiunto la zona impervia per trasportare il giovane.

