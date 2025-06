Casalesi in Veneto stangata per i boss in Appello | Erano un clan mafioso

Un duro colpo ai clan mafiosi: in Veneto, la Corte d'Appello ha confermato e inasprito le condanne per i boss dei Casalesi di Eraclea. Luciano Donadio riceve 30 anni, mentre Raffaele Buonanno affronta quasi trent'anni di reclusione, con l'aggravante di stampo mafioso riconosciuta ufficialmente. Un segnale chiaro alla lotta alla criminalità organizzata: la giustizia non fa sconti.

Trent'anni per il boss del clan dei Casalesi di Eraclea Luciano Donadio, rispetto ai 26 del primo grado. Per Raffaelle Buonanno, suo braccio destro, la pena passa da 19 anni a 29 e 10 mesi. Nell'aula bunker di Mestre, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'aggravante di stampo mafioso, ossia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Casalesi in Veneto, stangata per i boss in Appello: "Erano un clan mafioso"

Eraclea, Casalesi il processo d'appello: «Vera mafia». Pene più severe, 30 anni ai boss Donadio e Buonanno - L’ombra della criminalità organizzata si fa sempre più cupa a Eraclea Casalesi, dove la Corte d’Appello ha sancito con fermezza la natura mafiosa delle attività dei boss Donadio e Buonanno, condannandoli a pene severissime, fino a 30 anni.

