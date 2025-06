Cartello contro il negozio | resta intrappolata

Un cartello stradale arrugginito e mal fissato si stacca e finisce contro la vetrina del negozio "Il filo di Arianna" in corso Mazzini, intrappolando una commessa. È successo giovedì pomeriggio, e nonostante la segnalazione alla polizia locale, nessuno è intervenuto. La vicenda solleva dubbi sulla sicurezza urbana e sulla tempestività delle risposte alle emergenze. È fondamentale che le autorità agiscano prontamente per evitare tragedie come questa.

Cartello stradale si stacca dal marciapiede, perché arrugginito, e finisce contro la vetrina di un negozio. Bloccata al suo interno una commessa. È successo giovedì pomeriggio, in corso Mazzini, alla merceria "Il filo di Arianna". Nessuno è andato a rimuovere il palo nonostante la segnalazione fatto alla polizia locale. "Erano le 14 - racconta Alice Barigelli, commessa - facevo orario continuato e avevo appena chiuso la porta per far rinfrescare un po’ il negozio quando ho sentito un botto. Era il palo finito sullo stipite della porta. Mi hanno aiutata dei commercialisti, con lo studio vicino al negozio, a rimuoverlo perché non potevo nemmeno chiudere la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartello contro il negozio: resta intrappolata

