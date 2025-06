Carrarese Un milione per i giovani valorizzati

La Carrarese si prepara a ricevere circa un milione di euro dalla Lega di Serie B, un incentivo fondamentale per valorizzare i giovani talenti. Questa cifra, ancora da definire nel dettaglio, rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro di crescita e formazione della squadra. Con un sistema di premi che premia il minutaggio, si aprono nuove prospettive per lo sviluppo dei giovani calciatori. L'importo potrebbe anche...

Un milione di euro o giù di lì. E’ questa la cifra che la Carrarese potrebbe ricevere dalla Lega di Serie B per il minutaggio effettuato dai propri giovani. L’ammontare complessivo del premio di valorizzazione non è ancora stato stabilito ma come punto di riferimento rimangono i 200 euro al minuto dello scorso anno per i giovani di proprietà mentre per i prestiti il premio sarà solo al 75% del minutaggio (150 euro). L’importo potrebbe anche salire nel caso qualcuna delle 20 società di serie B non abbia i requisiti per accedervi. Il requisito minimo di utilizzo, nell’arco della regular season, è pari ad almeno 900 minuti ed il limite massimo di minutaggio è fissato a 450 minuti a gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Un milione per i giovani valorizzati

In questa notizia si parla di: giovani - carrarese - milione - valorizzati

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro.

Carrarese Giovani: nuovi acquisti per la sfida in Prima Categoria - Carrarese Giovani si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura in Prima Categoria. Con i nuovi acquisti e l’entusiasmo di chi vuole lasciare il segno, la squadra di mister Massimiliano Incerti si appresta ad affrontare una stagione sfidante in un campionato tra i più competitivi degli ultimi anni.

Carrarese Un milione per i giovani valorizzati.

Carrarese Un milione per i giovani valorizzati - La Serie B potrebbe staccare un cospicuo assegno in euro a piazza Vittorio Veneto per i minutaggi giocati dei suoi ’gioiellini’ ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Carrarese Giovani e Fivizzanese: trionfi in Coppa Toscana e promozione - La stagione che è appena terminata non si è portata via solo il ricordo delle splendide vittorie di Carrarese Giovani e Fivizzanese, ovviamente in stretto ordine alfabetico, i primi in Coppa ... msn.com scrive