Carlos Augusto | Prossima partita col River Plate difficilissima

Carlos Augusto si prepara alla sfida più dura: il prossimo incontro contro il River Plate, avversario temibile e ricco di talento. Con un occhio attento alle qualità delle squadre sudamericane, il difensore dell’Inter ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare gli avversari, evidenziando la disciplina e la determinazione dimostrate in campo. La partita si preannuncia come un autentico banco di prova, ma l’intera squadra è pronta a dare il massimo.

Carlos Augusto ha voluto esaltare le qualità delle squadre sudamericane, compreso il prossimo avversario dell'Inter nel Mondiale per Club. Il River Plate è già alle porte dopo l'Urawa Red Diamonds. POST-PARTITA – Carlos Augusto non sottovaluta gli avversari e parla così dopo Inter-Urawa Reds in mixed zone: «Sappiamo che era una squadra con qualità, organizzata e disciplinata. Hanno fatto gol con un'occasione, si sono chiusi ed è stato difficile con un blocco basso. Avevamo voglia di vincere, abbiamo avuto coraggio e sono importanti i tre punti. Ogni partita si cambia, il primo tiro hanno segnato e non era ciò che volevamo.

Carlos Augusto “La finale è la partita più importante dell’anno” - Carlos Augusto, difensore dell'Inter, sottolinea l'importanza della finale imminente, definendola "la partita più importante dell'anno".

Carlos Augusto: "Possiamo fare molto di più ma è importante la vittoria, l'abbiamo voluta fino in fondo. Carboni? Quando hai un intervento sul ginocchio, sappiamo quanto è dura. Sono davvero felice, si è allenato per tanto tempo da solo. Ha meritato questo g Vai su Facebook

Carlos Augusto: "Possiamo fare molto di più ma è importante la vittoria, l'abbiamo voluta fino in fondo. Carboni? Quando hai un intervento sul ginocchio, sappiamo quanto è dura. Sono davvero felice, si è allenato per tanto tempo da solo. Ha meritato questo g Vai su X

