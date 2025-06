Carlos Alcaraz vince il Queen’s Lo spagnolo batte Lehecka e allunga la serie di vittorie

Il trionfo di Carlos Alcaraz al Queen's sancisce un’altra tappa memorabile nella sua straordinaria ascesa nel mondo del tennis. Con una vittoria avvincente contro Jiri Lehecka, il giovane spagnolo dimostra di essere inarrestabile, estendendo la sua serie di successi e consolidando il suo status di superstar emergente. La finale, combattuta e ricca di emozioni, conferma che il meglio di Alcaraz deve ancora arrivare.

Continua lo straordinario momento di forma di un Carlos Alcaraz a dir poco incontenibile. Nella finale del torneo ATP del Queen’s la testa di serie numero uno piega, in due ore e otto minuti il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2 e vince così, se non si considera l’assenza forzata nel Masters 1000 di Madrid, il suo quinto torneo consecutivo. Il ceco inizia bene con il servizio dell’1-0 tenuto a 15, l’iberico replica rapidamente per l’1-1. Sul 2-2 Lehecka concede palla break, l’annulla con l’ace e firma il 3-2 con il servizio, la risposta del due volte vincitore del Roland Garros è istantanea con il 3-3 siglato a zero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz vince il Queen’s. Lo spagnolo batte Lehecka e allunga la serie di vittorie

