Carlos Alcaraz si conferma dominatore incontrastato sulla scena del tennis mondiale, allungando in modo deciso il suo vantaggio nella classifica ATP Race. Con vittorie che spaziano dai prestigiosi tornei di Wimbledon e Montecarlo alle affermazioni più recenti a Londra, lo spagnolo sembra intenzionato a lasciare il segno anche nei prossimi mesi. La sua costanza e determinazione lo pongono in posizione di favorito assoluto per la conquista delle Finals e per il trono del tennis attuale.

Carlos Alcaraz ha allungato di forza in testa alla ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Lo spagnolo ha vinto il torneo ATP 500 di Londra dopo che nell’ultimo mese e mezzo ha fatto festa agli Internazionali d’Italia e a Wimbledon, apice di una stagione in cui ha dettato legge anche al Masters 1000 di Montecarlo, ha raggiunto la finale a Barcellona e la semifinale a Indian Wells. Il numero 2 del mondo svetta con 6.240 punti all’attivo e ora il vantaggio nei confronti di Jannik Sinner ammonta a 2.240 lunghezze. Il numero 1 del ranking ATP ha vinto gli Australian Open e ha raggiunto gli atti conclusivi a Parigi e a Roma, ma sconta la squalifica di tre mesi che ha dovuto scontare tra febbraio e maggio: non ha potuto partecipare ai Masters 1000 negli USA e la sua classifica ne ha inevitabilmente risentito (4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz allunga nella ATP Race: il vantaggio su Jannik Sinner, insuperabile a Wimbledon. E Musetti…

