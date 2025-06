Carboni Inter la rete contro l’Urawa al Mondiale per club cambia tutto? L’argentino manda un messaggio al neo tecnico Chivu

Valentin Carboni, l'astro nascente dell’Inter, torna a brillare nel momento più cruciale, segnando il gol decisivo contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per club. Dopo otto mesi di duro recupero, il giovane argentino invia un messaggio forte e chiaro al neo tecnico Chivu: la sua determinazione e talento sono pronti a fare la differenza. Ma cosa riserverà il futuro per lui in nerazzurro? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Valentin Carboni è tornato in grande stile dopo otto mesi di stop per la rottura del crociato, segnando il gol decisivo contro l'Urawa Red Diamonds e riaccendendo l'attenzione sul suo futuro in casa Inter.

