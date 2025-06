Carboni Inter il messaggio social dell’attaccante nerazzurro | Sono stati otto mesi difficili contento di essere tornato ad aiutare la squadra -FOTO

Dopo otto mesi di sfide e rinascite, Valentin Carboni torna a brillare con la maglia nerazzurra. L’attaccante argentino, protagonista nell’ultima sfida del Mondiale per Club contro Urawa Reds, ha condiviso un messaggio social che celebra il suo ritorno e la gioia di contribuire di nuovo alla squadra. Un percorso difficile, ma la passione e la determinazione sono più forti che mai: il momento di scrivere nuove emozioni insieme!

Carboni Inter, l'argentino regala la prima gioia in nerazzurro a Cristian Chivu: il messaggio social. Nell'ultima partita del Mondiale per Club che ha visto l 'Inter di Cristian Chivu affrontare gli Urawa Reds, un nome si è imposto sotto i riflettori: Valentin Carboni. L'attaccante nerazzurro, dopo un lungo periodo di assenza durato otto mesi a causa di un infortunio al legamento crociato, ha dimostrato di essere tornato in forma e pronto ad aiutare la sua squadra in un momento cruciale della competizione, segnando il gol del 2-1 finale al novantaduesimo minuto. Il suo messaggio su un post Instagram a fine partita è stato chiaro e carico di emozione.