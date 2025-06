Carboni | Ho vissuto momenti difficili non ho mai perso la fiducia!

Valentin Carboni, nonostante le sfide e i momenti difficili, ha sempre mantenuto la fiducia in sé stesso. La sua determinazione si è concretizzata nella notte di Seattle, dove ha segnato il suo primo gol tra i professionisti con l’Inter, regalando una vittoria emozionante contro l’Urawa Reds Diamonds. Un momento che fa sognare i tifosi e promette un futuro ricco di successi. La speranza ora brilla più forte che mai.

Valentin Carboni è stato il protagonista assoluto di Inter-Urawa Red Diamonds. Il gol decisivo porta la sua firma al 93?, il giocatore argentino si è detto soddisfatto nel post-match su Sport Mediaset. CHE NOTTE! – A Seattle Valentin Carboni ha segnato per la prima volta tra i professionisti con la maglia dell' Inter. Contro Urawa Red Diamonds il talento argentino ha siglato la rete decisiva per la vittoria e ha regalato la speranza di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Carboni ha detto nel post-partita: «Sono molto contento di aver vinto innanzitutto, poi di essere entrato dopo tanti mesi dall'infortunio e aver aiutato la squadra con questo gol utile per la vittoria.