Carboni a Sportitalia | Felice di aver aiutato la squadra a vincere con questo gol Se c’è spazio per restare all’Inter? Rispondo così

Valentin Carboni, protagonista nel successo dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds, ha espresso tutta la sua gioia per aver contribuito alla vittoria con un gol decisivo. Felice di aver aiutato la squadra a conquistare questa importante vittoria, l’attaccante ha dedicato il suo gesto ai tifosi e alla società, confermando il suo spirito combattivo e la determinazione di restare all’Inter. La sua passione e dedizione rappresentano una promessa di future grandi imprese.

L'attaccante dell'Inter, Valentin Carboni, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo di ieri contro l'Urawa Red Diamonds. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del secondo turno del Mondiale per Club vinta al fotofinish dalla squadra di Cristian Chivu grazie al gol realizzato nei minuti di recupero da Valentin Carboni, proprio lo stesso Carboni ha espresso le proprie emozioni. L'attaccante argentino tornava in campo dopo 8 mesi dalla rottura del crociato: queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportitalia. LE EMOZIONI PER IL GOL VITTORIA – « Sono molto contento di aver vinto, di essere entrato in campo dopo tanto tempo e di aver aiutato la squadra a vincere con questo gol ».

