Carboni a Mediaset | Il gol un premio per gli sforzi la fiducia di Chivu è molto importante Se preferisco rimanere o andare a giocare…

Valentin Carboni, giovane talento dell'Inter, si è lasciato andare a parole di orgoglio e speranza dopo la vittoria nel Mondiale per Club. Tra emozioni e sogni futuri, l'attaccante argentino ha espresso gratitudine per il supporto e la fiducia ricevuta, commentando anche le decisioni sul suo prossimo percorso. In un clima di entusiasmo e determinazione, Carboni si interroga sul proprio futuro, lasciando aperta la possibilità di rimanere o di cercare nuove sfide.

L'attaccante dell'Inter, Valentin Carboni, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sull'Urawa Red Diamonds, parlando anche del futuro. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del secondo turno del Mondiale per Club vinta al fotofinish dalla squadra di Cristian Chivu, Valentin Carboni si è espresso così ai microfoni di Sport Mediaset. EMOZIONI – « Sono contento per la vittoria dell'Inter, sono contento perché sono tornato dopo otto mesi e un lungo infortunio. Entrare così e fare gol è un premio per gli sforzi, per un lungo periodo di stop. Ma non è ancora finito il mio recupero.

