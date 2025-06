Carboni a Inter TV | Sono molto contento per il gol ecco cosa mi ha chiesto Chivu

Valentin Carboni ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dell’Inter con il suo primo gol dopo un lungo stop di 9 mesi, regalando al pubblico nerazzurro una vittoria emozionante contro l’Urawa Red Diamonds. La gioia del giovane talento argentino è contagiosa e anche Chivu si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo. Ma cosa gli ha chiesto il grande ex? Scopriamolo insieme.

Al termine della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds, il match winner Valentin Carboni ha raccontato le sue emozioni. Le dichiarazioni a Inter TV. Primo gol con la maglia dell’ Inter per Valentin Carboni, che regala la vittoria ai nerazzurri contro l’ Urawa Red Diamonds. L’argentino ha segnato al ritorno in campo dopo quasi 9 mesi fuori per la rottura del legamento crociato. Un periodo difficile per il classe 2005, che si è anche commosso nell’esultanza finale. Le sue parole a Inter TV. EMOZIONI DOPO IL GOL – «Sono molto contento. Ho sofferto molto in questi otto mesi in cui sono rimasto fuori per l’infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com