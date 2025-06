Carabinieri trovano 20 piante di marijuana durante un controllo per animali maltrattati | coppia denunciata

Se pensavate che fosse un normale controllo sugli animali, vi sbagliavate: i carabinieri di Piedimonte Etneo hanno scoperto 20 piante di marijuana, denunciando una coppia coinvolta. Quello che sembrava un intervento per tutelare gli animali si è rivelato un blitz contro il traffico di droga. La vicenda dimostra quanto le apparenze possano ingannare, e quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su ogni dettaglio.

