Carabinieri aggrediti a Santeramo il sindacato Unarma | Episodio gravissimo

Ancora una volta, i nostri valorosi carabinieri si trovano nel mirino di aggressioni ingiustificate e violente. L'episodio a Santeramo rappresenta un gravissimo attacco alla sicurezza e al rispetto delle forze dell’ordine, chiamate a proteggere la comunità . La peso di questi attacchi non può essere sottovalutata: è una sfida che richiede risposte decise e ferme per tutelare chi rischia ogni giorno per noi.

"Ancora una volta, ci troviamo a denunciare un episodio gravissimo: militari dell’Arma, intervenuti per garantire sicurezza e legalitĂ , sono stati brutalmente aggrediti, riportando ferite con prognosi di venti giorni". Sono queste le parole con cui l'associazione Sindacale Carabinieri 'Unarma'. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Carabinieri aggrediti a Santeramo, il sindacato Unarma: "Episodio gravissimo"

