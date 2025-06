Caprile Cagliari attivata l’opzione di acquisto per il portiere classe 2001! Tutti i dettagli

Caprile Cagliari si fa notare: il club sardo ha ufficialmente attivato l’opzione di acquisto per il talentuoso portiere classe 2001, ex Napoli. Dopo un’ottima stagione, il Cagliari punta forte sul giovane promettente, riscattandolo per 8 milioni di euro e offrendo un contratto competitivo. Sono in arrivo nuovi aggiornamenti su questa operazione che potrebbe segnare un decisivo cambio di passo per il futuro dei rossoblù; restate sintonizzati!

Caprile Cagliari, ci siamo! E’ stata attivata l’opzione di acquisto per il portiere ex Napoli! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti Il Cagliari ha deciso di riscattare Elia Caprile dal Napoli per 8 milioni di euro, puntando forte sul giovane portiere classe 2001 dopo l’ottima stagione disputata. Il club isolano gli offrirà un contratto fino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Caprile Cagliari, attivata l’opzione di acquisto per il portiere classe 2001! Tutti i dettagli

