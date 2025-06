Capitan Pino all' esordio | Come una partita a scacchi fino alla vittoria Scortecci | Felice per Elia

Il giovane capitano Pino ha dimostrato che la strategia e la pazienza sono vincenti, paragonando la sua avventura a una partita di scacchi. Con determinazione e intelligenza, il quartiere di Porta Santo Spirito ha saputo mettere in salita gli avversari, conquistando la 41esima lancia d'oro. Felice per Elia e per tutta la squadra, Pino sottolinea come questa vittoria sia il frutto di una tattica studiata e di un cammino condiviso.

"L'abbiamo giocata come una partita di scacchi tiro dopo tiro e l'abbiamo messa in salita per gli altri". Così il capitano, esordiente, Niccolò Pino ha spiegato la gestione della Giostra da parte del quartiere di Porta Santo Spirito e come è arrivato alla vittoria della 41esima lancia d'oro che.

