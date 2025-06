Capiluppi Lenz il miglior difensore della D | La Serie C? Sarebbe bello ma a 26 anni

Riccardo Capiluppi, 26enne difensore bagnolese, incarna il talento e la dedizione che rendono il calcio di Serie D un palcoscenico di eccellenza. Riconosciuto come il miglior difensore nazionale, ha ricevuto prestigiosi premi dalla Lega nel cuore di Roma, simbolo del suo impegno costante e della passione per il gioco. Un traguardo che, pur non rappresentando un punto d’arrivo, conferma il suo valore e la sua determinazione a crescere sempre di più.

Riccardo Capiluppi, bagnolese, 26 anni, è uno dei migliori difensori del calcio reggiano. ma sicuramente il migliore in tutta Italia per quanto riguarda la Serie D. Lo ha premiato la Lega, a Roma, nel corso di una festa dove hanno trovato riconoscimenti anche i migliori atleti per ruolo, il miglior giovane, gol e parata più belli. "E’ stata una bella sorpresa – dice Riccardo – anche se non lo ritengo un punto d’arrivo e ne sono molto orgoglioso. Certo, sono passati tanti anni da quando tiravo i primi calci nelle giovanili della Bagnolese. Poi sono passato alla Galileo, alle giovanili della Reggiana e a 17 anni mi sono ritrovato a Bagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capiluppi (Lenz), il miglior difensore della D: "La Serie C? Sarebbe bello, ma a 26 anni..."

