Capaci allarme bomba in spiaggia | segnalata la presenza di un ordigno bellico in acqua

Allarmati, hanno prontamente segnalato la scoperta alle autorità. In un attimo, forze speciali e artificieri sono intervenuti sul posto, delimitando l’area e avviando le operazioni di messa in sicurezza. La presenza di un ordigno bellico in acqua ha suscitato grande preoccupazione tra i bagnanti e residenti, ma grazie alla prontezza degli interventi, si è evitata qualsiasi minaccia reale. La situazione è ora sotto controllo e le operazioni proseguono con cautela.

Trovato un ordigno bellico nelle acque di Capaci. L'allarme bomba è scattato intorno alle 15 nella spiaggia di via Mediterraneo, non lontano dal lido Tropical. A segnalare la presenza di qualcosa di strano sul fondale, che assomigliava a una bomba a mano, sono stati alcuni bagnanti che hanno.

Rientra l'allarme bomba: l'ordigno ritrovato in spiaggia era solo il filtro di una nave - Riesplode il sollievo a Marina di Ravenna: l’allarme bomba, che aveva scosso la spiaggia lunedì, si è rivelato infondato.

