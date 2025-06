Capaci allarme bomba in spiaggia | segnalata la presenza di un ordigno bellico in acqua

Capaci, un'onda di preoccupazione ha attraversato la spiaggia di via Mediterraneo: alcuni bagnanti hanno segnalato un ordigno bellico sul fondale, scatenando l’allarme bomba. La scoperta di un possibile dispositivo esplosivo ha messo in allerta le autorità, che si sono immediatamente attivate per mettere in sicurezza i presenti e verificare la natura dell’oggetto. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre si cerca di garantire la massima sicurezza.

Capaci, allarme bomba in spiaggia: segnalata la presenza di un ordigno bellico in acqua - Allarmati, hanno prontamente segnalato la scoperta alle autorità. In un attimo, forze speciali e artificieri sono intervenuti sul posto, delimitando l’area e avviando le operazioni di messa in sicurezza.

